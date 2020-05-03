  • 3 мая 20203.05.2020воскресенье
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Штаб помощи "Мы вместе" приглашает волонтеров

Общество, 13:53 03 мая 2020

штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области "Мы вместе" | Фото: штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области "Мы вместе"

Далее в сюжете В Тюменской области зафиксировали скачок заболеваемости COVID-19

Активных добровольцев приглашает в свою команду штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области "Мы вместе".

Необходимы волонтеры мобильных групп. Добровольцем может стать любой желающий от 18 лет, без признаков гриппа, ОРВИ и хронических заболеваний органов дыхательной системы.

Для этого необходимо пройти регистрацию или авторизоваться на сайте new.dobro.ru. После авторизации на сайте станут доступны ссылки для регистрации на проект и для прохождения обучающего курса.

Далее с вами свяжется волонтер штаба и сориентирует, как действовать далее.

Перед выполнением заявки, вас обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Обучение волонтеров мобильных групп состоится 4 и 5 мая в 15 часов по адресу проезд Геологоразведчиков, 6а.

Более подробная информация - по телефону 8 (950) 488-61-56‬.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 03.05.2020Тюменские четвероклассники вспомнили своих прадедов - фронтовиков и тружеников тыла
19:07 03.05.2020Ласковая кошка ищет дом
17:01 03.05.2020Масочный режим вводится в Тюменской области с 6 мая
16:23 03.05.2020Итоги конкурса научных и творческих работ "ТехЛидер" подвели в Тюмени