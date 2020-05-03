Штаб помощи "Мы вместе" приглашает волонтеров

| Фото: штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области "Мы вместе" | Фото: штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области "Мы вместе"

Далее в сюжете В Тюменской области зафиксировали скачок заболеваемости COVID-19

Активных добровольцев приглашает в свою команду штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области "Мы вместе".

Необходимы волонтеры мобильных групп. Добровольцем может стать любой желающий от 18 лет, без признаков гриппа, ОРВИ и хронических заболеваний органов дыхательной системы.

Для этого необходимо пройти регистрацию или авторизоваться на сайте new.dobro.ru. После авторизации на сайте станут доступны ссылки для регистрации на проект и для прохождения обучающего курса.

Далее с вами свяжется волонтер штаба и сориентирует, как действовать далее.

Перед выполнением заявки, вас обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Обучение волонтеров мобильных групп состоится 4 и 5 мая в 15 часов по адресу проезд Геологоразведчиков, 6а.

Более подробная информация - по телефону 8 (950) 488-61-56‬.