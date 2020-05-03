В Тюменской области зафиксировали скачок заболеваемости COVID-19

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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37 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в регионе за прошедшие сутки, сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Это очень серьезный скачок заболеваемости. В целом за весь период распространения коронавирусной инфекции в регионе заболели 495 человек, трое заболевших скончались, 184 выздоровели", - сообщила заместитель губернатора.

Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии. В больницах лечатся восемь детей, всего переболели коронавирусной инфекцией 19 несовершеннолетних.

"Почему произошел рост заболеваемости за последние сутки? Большую долю среди заболевшим составляют вахтовики, работающие на нефтегазовых месторождениях. Эти люди вернулись с вахты домой и встретились со своими родственниками и знакомыми. В результате и произошла вспышка заболеваемости", - отметила Ольга Кузнечевских.

У более чем 50% больных COVID-19 заболевание протекает без симптомов, напомнила заместитель главы региона. Такие люди могут заражать других, не подозревая об этом. Поэтому очень важно соблюдать режим самоизоляции, а при посещении магазинов, аптек и других общественных мест, при поездках в общественном транспорте соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра и носить медицинские маски.

"Впереди еще несколько выходных и праздничных дней. На улице неплохая погода. Оставайтесь дома. Выходите из своих квартир только по необходимости", - обратилась к жителям региона Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко