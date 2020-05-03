Масочный режим вводится в Тюменской области с 6 мая

| Фото: 72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Жителям Тюменской области рекомендовано носить маски. Соответствующее изменение в постановление №120-п внес губернатор региона Александр Моор, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

"Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения", – говорится в документе.

Накануне глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо обратилась к губернатору Тюменской области с предложением ввести масочный режим на территории региона. Она отметила, что не все жители области соблюдают социальную дистанцию, многие не используют средства индивидуальной защиты в общественных местах, несмотря на то, что сохраняется большой риск заражения.