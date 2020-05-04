У трех сотрудников Ярковской больницы обнаружен COVID-19

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У трех сотрудников областной больницы № 24 с. Ярково обнаружен COVID-19. Результаты тестов дали положительный результат 3 мая. При этом клинических проявлений заболевания у них не было.

"Они госпитализированы в моноинфекционный госпиталь Тобольска и в областную инфекционную клиническую больницу Тюмени, - рассказал глава Ярковского района Евгений Золотухин. - Были задействованы все соответствующие службы района для определения круга и поиска контактных лиц. Контактные лица установлены, проведена работа по забору анализов на новую коронавирусную инфекцию у всех контактных лиц. Анализы направлены на лабораторные исследования".

В Ярковском районе на самоизоляции находятся 215 человек. Терапевтическое отделение больницы закрыто на самоизоляцию, сотрудники полиции обеспечивают круглосуточную охрану.

Проведена дезинфекция центральных улиц, мест общего пользования с. Ярково.

"Среди вновь выявленных больных – пациенты, болеющие бессимптомно. То есть, ни окружающие, ни сами инфицированные могут не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих. Не выходите без надобности из дома! Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, используйте средства индивидуальной защиты! Заразиться коронавирусом можно даже при посещении магазина. В общественных местах обязательно надевайте маски!" - призвал глава Ярковского района.

Напомним, в Тюменской области с 6 мая вводится масочный режим. Соответствующие решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Анжела Лебедева