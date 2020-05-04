66 новых случаев COVID-19 диагностировали в регионе в минувшие сутки

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

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На 66 человек увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией в Тюменской области по данным на 4 мая. Всего в России зафиксировано 10 тыс. 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки в стране умерли 76 человек, полностью выздоровели 1 тыс. 456 человек.

Наибольшее число зараженных в Москве - 5 тыс. 795 человек, Московской области - 803 человека, Санкт-Петербурге - 317 человек.

На Ямале произошло 104 случая заражения, в Свердловской области - 53, в Челябинской – 51, в Югре – 18 случаев, в Курганской области - один.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 356 летальных исходов, выздоровели 18 тыс. 95 человек.