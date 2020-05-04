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Сервис по мерам поддержки граждан и бизнеса запустило правительство

Экономика, 13:37 04 мая 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса заработал на сайте правительства РФ, сообщается на сайте кабмина.

Сервис объединяет около 80 различных мер. Они сгруппированы по категориям получателей: граждане, бизнес, общие меры и по типам отраслей, сфер деятельности.

В каждом разделе есть подробное описание поддержки, сроки предоставления, инструкция по получению, ссылки на документы и сайты профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел "Зарегистрироваться на trudvsem.ru" и далее следовать подсказкам системы.

В ближайшее время при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции.

Сервис доступен на официальном сайте правительства.

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# господдержка , коронавирус , Правительство РФ

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