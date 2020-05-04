В Тюменской области умер четвертый пациент с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До четырех увеличилось количество летальных случаев среди людей с подтвержденным коронавирусом в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на все старания медиков, умерла 61-летняя женщина. У пациентки были серьезные хронические заболевания и развившаяся на фоне коронавируса тяжелая двусторонняя пневмония.

По данным на 4 мая за сутки выздоровели два человека, за весь период - 186 человек. На лечении находится 371 человек. Среди них восемь детей, их состояние удовлетворительное. В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, шесть пациентов. У остальных - состояние удовлетворительное, у многих заболевание протекает в легкой форме.

В обсерваторе "Градостроитель" размещены 90 человек. На перевахтовке в 13 учреждениях – 1 тыс. 256 человек. Под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции – 4 тыс. 440 человек.