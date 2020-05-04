  • 4 мая 20204.05.2020понедельник
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области умер четвертый пациент с COVID-19

Общество, 14:46 04 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До четырех увеличилось количество летальных случаев среди людей с подтвержденным коронавирусом в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на все старания медиков, умерла 61-летняя женщина. У пациентки были серьезные хронические заболевания и развившаяся на фоне коронавируса тяжелая двусторонняя пневмония.

По данным на 4 мая за сутки выздоровели два человека, за весь период - 186 человек. На лечении находится 371 человек. Среди них восемь детей, их состояние удовлетворительное. В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, шесть пациентов. У остальных - состояние удовлетворительное, у многих заболевание протекает в легкой форме.

В обсерваторе "Градостроитель" размещены 90 человек. На перевахтовке в 13 учреждениях – 1 тыс. 256 человек. Под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции – 4 тыс. 440 человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , оперативный штаб

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 04.05.2020Тюменской старухиной ферме помогают горожане и предприниматели
16:34 04.05.2020Автопробег проведут в День Победы в Упоровском районе
16:07 04.05.2020Сотрудники Ембаевского музея издали книгу о фронтовиках-земляках
15:56 04.05.2020Росгвардия приглашает на онлайн-концерт "Под знаменем Победы"