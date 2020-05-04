Тюменским предпринимателям рассказали о поддержке бизнеса в период ограничительных мер

Фото: nalog.ru Фото: nalog.ru

Финансы, нововведения в системе налогообложения, взаимодействие с банками, торговля и аренда, вопросы о программе "Бизнес на селе", а также действующие меры господдержки в условиях пандемии стали ключевыми аспектами в ходе онлайн-конференции "Малый бизнес. Положение дел в Тюменском муниципальном районе".

"На территории района уже действуют изменения в системе налогообложения в виде снижения ставки ЕНВД. Эти изменения были необходимы для оказания муниципальной поддержки субъектам малого бизнеса при введении ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В результате принятых решений, значение корректирующего коэффициента для расчета единого налога на вмененный доход установили на уровне 0,005 на весь 2020 год для всех предпринимателей, уплачивающих этот налог. Ранее он составлял от 0,3 до 1 в зависимости от сферы деятельности", - отметил заместитель главы Тюменского района Сергей Ивченко.

В конференции приняли участие представители муниципалитета, сотрудники департамента потребительского рынка и департамента инвестиционной политики Тюменской области, Инвестиционного агентства Тюменской области, представители ресурсоснабжающих организаций, налоговики и банкиры. Они ответили на самые актуальные вопросы, волнующие предпринимателей, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.