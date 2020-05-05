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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

28 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

Общество, 12:37 05 мая 2020

| Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Количество заболевших COVID-19 в Тюменской области заметно выросло за майские праздники

28 новых случаев коронавируса диагностировали в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявили 10 тыс. 102 новых случая в 83 регионах.

Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровели за сутки 1 тыс. 770 человек.

В соседней Свердловской области новых 133 случая, Челябинской - 86, Курганской - 3, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре - 41, Ямало-Ненецком автономном округе - 108.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 тыс. 370 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксирован 1 тыс. 451 летальный исход, выздоровели 19 тыс. 865 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

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# коронавирус

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