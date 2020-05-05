Количество заболевших COVID-19 в Тюменской области заметно выросло за майские праздники

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Еще 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в регионе за прошедшие сутки, рассказала на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"За весь период распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области заболели 589 человек. Четыре пациента умерли, 215 - выздоровели. Ситуация остается очень напряженной", - отметила заместитель главы региона.

За майские праздничные дни количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 заметно увеличилось.

"Это говорит о том, что тюменцы нарушают режим самоизоляции и пренебрегают элементарными правилами санитарно-эпидемиологической безопасности - не сокращают количество посещений общественных мест, не соблюдают масочный режим социальную дистанцию. Все это приводит к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сказала Ольга Кузнечевских.

По-прежнему особой угрозой остается тот факт, что у 50% заболевших коронавирусом заболевание протекает без симптомов. Никто не может гарантировать, что эти люди, посещая магазины и другие общественные места, передвигаясь в общественном транспорте, не являются разносчиками вируса, подчеркнула она.

Евгений Бабенко