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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Масочный режим введен в Тюменской области

Политика, 13:29 05 мая 2020

Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Масочный режим вводится в Тюменской области с 6 мая по распоряжению главы региона. Об этом рассказала на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Это значит, что при посещении всех общественных мест и пользовании общественным транспортом все обязаны носить одноразовые или многоразовые маски", - сообщила она.

Многоразовые маски, которые можно приобрести в аптеках или изготовить самостоятельно, необходимо ежедневно стирать и гладить горячим утюгом. Рекомендации по изготовлению и использованию многоразовых масок есть на сайте Роспотребнадзора.

"Уважаемые жители Тюменской области, мы просим вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В противном случае возникает серьезная угроза для вашего здоровья, для здоровья ваших близких. Кроме того, мы вынуждены будем гораздо больше времени оставаться в режиме повышенной готовности. Надеемся на ваше понимание", - обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Евгений Бабенко

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# коронавирус , масочный режим , Ольга Кузнечевских

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