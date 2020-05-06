Тринадцать жителей Тюменской области вернулись из Таджикистана

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13 жителей Тюменской области прилетели в Екатеринбург из Душанбе 6 мая, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего в Россию из Таджикистана рейс SVR8954 авиакомпании "Уральские авиалинии" доставил 190 человек. Ранее они не смогли вылететь домой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Прилетевшие в Екатеринбург жители Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, Башкирии и Удмуртии при содействии оперативных штабов сразу отправились в свои регионы.

Напомним, все прибывающие из-за границы в регион подлежат обязательному карантину на 14 дней.