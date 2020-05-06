В Ишиме пациентку с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

| Фото: ОБ № 4 г. Ишим | Фото: ОБ № 4 г. Ишим

Семь человек получают лечение в инфекционном моногоспитале в Ишиме, сообщает областная больница № 4.

Пациентка из Казанского района с вирусной пневмонией, которая поступила в лечебное учреждение 4 мая, находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Продолжает лечиться от коронавируса житель Абатского района. Еще у троих лаборатория выявила предварительный положительный тест на коронавирус. Двое из них – ишимцы, третий - житель Голышмановского района.

Анализы трех контактных пациентов с признаками ОРВИ отправлены в Тюмень для подтверждения. Они тоже находятся в госпитале под наблюдением врачей.

За месяц проведено 2 тыс. 899 проб на коронавирус. Лаборатория продолжает работать в усиленном режиме.