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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишиме пациентку с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

Общество, 11:17 06 мая 2020

ОБ № 4 г. Ишим | Фото: ОБ № 4 г. Ишим

Семь человек получают лечение в инфекционном моногоспитале в Ишиме, сообщает областная больница № 4.

Пациентка из Казанского района с вирусной пневмонией, которая поступила в лечебное учреждение 4 мая, находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Продолжает лечиться от коронавируса житель Абатского района. Еще у троих лаборатория выявила предварительный положительный тест на коронавирус. Двое из них – ишимцы, третий - житель Голышмановского района.

Анализы трех контактных пациентов с признаками ОРВИ отправлены в Тюмень для подтверждения. Они тоже находятся в госпитале под наблюдением врачей.

За месяц проведено 2 тыс. 899 проб на коронавирус. Лаборатория продолжает работать в усиленном режиме.

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# Ишим , коронавирус , областная больница №4

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