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На федеральный дорогах Тюменской области пройдет акция "Трасса"

Общество, 18:53 24 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическое мероприятие "Трасса" стартует на дорогах Тюменской области. В акциях по дорожной безопасности примут участие руководители подразделений Госавтоинспекции региона, представители МЧС, дорожных служб и медицинские работники.

"Интенсивность движения на федеральных автодорогах уже выросла. На автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск она составляет почти девять тысяч автомобилей в сутки, на автодороге Тюмень-Омск – 6 тысяч 200 единиц транспорта ежедневно", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с водителями, убеждая, что в отпуск можно добраться только без ДТП. Для этого нужно сбавить скорость и чаще отдыхать в дальнем пути.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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