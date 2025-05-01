На федеральный дорогах Тюменской области пройдет акция "Трасса"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическое мероприятие "Трасса" стартует на дорогах Тюменской области. В акциях по дорожной безопасности примут участие руководители подразделений Госавтоинспекции региона, представители МЧС, дорожных служб и медицинские работники.

"Интенсивность движения на федеральных автодорогах уже выросла. На автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск она составляет почти девять тысяч автомобилей в сутки, на автодороге Тюмень-Омск – 6 тысяч 200 единиц транспорта ежедневно", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с водителями, убеждая, что в отпуск можно добраться только без ДТП. Для этого нужно сбавить скорость и чаще отдыхать в дальнем пути.