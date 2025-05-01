Александр Моор вручил сотрудникам СИБУРа благодарственные письма правительства региона

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Глава региона Александр Моор вручил благодарность губернатора и благодарственные письма правительства Тюменской области сотрудникам компании СИБУР в Тобольске. Церемония состоялась в ходе двойного праздника – 30-летия СИБУРа и Дня работников химической промышленности, которые широко отмечают в городе 24 мая.

Перед официальной частью по ул. Ремезова прошло праздничное шествие, в котором приняли участие сотрудники и ветераны СИБУРа. Завершился парад на Красной площади.

“Сегодня у нас с замечательный повод и даже не один. Традиционно в конце мая, в воскресенье, чествуем людей, связавших жизнь с химической промышленностью, поэтому всех с наступающим Днем химика. Еще один замечательный повод – тридцатилетие СИБУРа. Компания – признанный лидер нефтехимии России, инновационного развития. В прошлом году мы отмечали важный и знаковый юбилей. Это 50 лет начала строительства “Гиганта на Иртыше”. Сегодня еще один прекрасный повод вспомнить и сказать слова благодарности всем нашим ветеранам, тем, кто в прошлом веке создавал и строил этот комбинат, который является фундаментом развития нефтехимии в Тобольске. Поблагодарим и сотрудников компании, что уже в XXI веке создавали новые производства”, – произнес Александр Моор.

В своем поздравлении губернатор акцентировал внимание на вкладе СИБУРа в развитие региона. Для Тюменской области компания – ключевой партнер. Результаты совместного сотрудничества впечатляют, отмечает глава региона. Компания развивает тобольскую нефтехимическую площадку, которая была создана еще 50 лет назад, и планомерно реализует большое количество важных инвестиционных проектов. Совокупный объем инвестиций в Тобольск – больше одного триллиона рублей. Сегодня это главный инвестор в экономику Тюменской области и налогоплательщик номер один, отметил Александр Моор.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Компания активно принимает участие в развитии территорий и городов, где ведет свой бизнес. На протяжении многих лет Тюменская область и СИБУР реализуют совместные программы. Сейчас – это "Тобольск настоящий". Одним из ярких объектов в этой программе станет концертный зал на 700 человек, расположенный в Нижнем посаде города. 24 мая на стройплощадке состоялась торжественная забивка сваи, что ознаменовало начало возведения здания, в котором будут проводить события разного уровня.

“Думаю, жители Тобольска видят, какие значимые изменения происходили и происходят в городе, потому что вместе с компанией СИБУР правительство региона, городская администрация реализовала и реализует большое количество совместных проектов. Они связаны со строительством, ремонтом, реконструкцией школ, детских садов и объектов спорта, восстановлением историко-культурного наследия Тобольска. Самое главное – у нас большие планы на будущее, и мы будем реализовывать их вместе с жителями города, СИБУРом, несмотря ни на какие сложности”, – произнес глава региона и поздравил собравшихся у сцены.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Благодарность губернатора Тюменской области за заслуги в развитии нефтехимической промышленности региона объявлена старшему юристу юридической поддержки контрактно-юридической поддержки общества с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат" Светлане Комиссаровой. Еще пятерым сотрудникам вручили благодарственные письма правительства региона. В списке — электросварщик ручной сварки шестого разряда Александр Анисимов, начальник производства полипропилена Инновин Виталий Вьюгов, старший менеджер производства полипропилена Сферипол Никита Лоскутов, начальник участка по эксплуатации автоматики и измерений № 4 службы автоматизации и измерений Алик Самигуллин, руководитель направления технического надзора и диагностики службы управления надежностью Яков Стариков.

Председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов заверил, что компания развивается и не планирует останавливаться.

"Все реализуемые проекты в регионе идут от запросов горожан. Так же и в нашей работе. То, что мы делаем, основывается на потребностях отраслей экономики, куда идут продукты и синтетические материалы, которые мы выпускаем. Было время: решали совместные задачи с нефтяниками по переработке попутного нефтяного газа. Сегодня говорим о высоких технологиях, разработке специальных пластиков, малотоннажной химии, разнообразных материалов для медицины, сельского хозяйства, ЖКХ, упаковочной отрасли. В Тобольске "ЗапСибНефтехим" играет важнейшую роль", — поделился он.

24 мая на Красной площади горожане и гости могли увидеть уникальные композиции, в которых сочетаются наука и творчество, технологии и экология. Люди узнавали, как полимеры становятся средством выражения связи человека с окружающим его миром. Также можно было принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть необычные арт-объекты, интерактивные площадки.

Одновременно на Базарной площади проходили спортивные состязания. Тоболякам предлагали поиграть в дворовые игры, панна футбол, футбол под столом, стритбол, баскетбол, позаниматься на скалодроме.

В завершение вечера на главной сцене выступят хэдлайнеры праздника — Пелагея и группа "Градусы".

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Инна Пахомова