Церемония погружения сваи на месте строительства концертного зала состоялась в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония погружения сваи на месте строительства концертного зала состоялась в Тобольске 24 мая. Участие в ней принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Этот ознаменовало начало строительства крупного объекта.

Концертный зал важен для города, отметил Александр Моор. Объект даст новый импульс для жизни и развития Нижнего посада.

“Это будет современный, во многом универсальный концертный зал, который позволит проводить в Тобольске большое количество разных культурных мероприятий, концертов, театральных постановок, больших фестивалей, самых разных активностей, в том числе с возможностью выступлений ведущих творческих коллективов России”, – сказал глава региона.

Он также остановился на том, что помимо концертного зала здесь разработана интересная концепция прилегающей территории. Так, в большом амфитеатре в хорошую погоду можно будет проводить масштабные мероприятия. Будет благоустроена часть прилегающей набережной.

“Я думаю, по мере реализации этого проекта, у частных инвесторов появится интерес к развитию Нижнего посада. Это большой и важный для Тобольска и Тюменской области проект. Мы заинтересованы реализовать его в сроки. Думаю, что известные российские коллективы еще с большим интересом и желанием будут приезжать в город, в такой замечательный новый концертный зал”, – резюмировал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство концертного зала ведется в рамках реализации мастер-плана туристического каркаса Тобольска. Это один из самых красивых будущих объектов, заметил губернатор.

Разработанный вместе с компанией СИБУР мастер-план – важный стратегический документ. Его цель – связать Верхний и Нижний посады, создать для жителей города, туристов, которые приезжают в Тобольск, интересные туристические маршруты.

“В рамках этого мастер-плана выбрали несколько десятков ключевых проектов, которые должны быть реализованы. Один из них, я бы сказал жемчужина туристического каркаса, – безусловно, этот концертный зал. В рамках мастер-плана реализуются и гостиницы. После того, как мастер-план разработали и презентовали бизнес-сообществу, многие поверили в его реализацию. Сегодня люди активно инвестируют в город”, – дополнил губернатор.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тобольска давно мечтали о концертном зале, подчеркнул глава города Пётр Вагин. По его словам, когда вместе с компанией СИБУР ещё обсуждали проект, было понимание, что здесь появится не просто концертный зал, а новый культурный кластер, который объединит пешеходное пространство, прилегающую территорию.

“У нас будет и Базарная площадь, и Прямской взвоз, и Фестивальная площадь. Все пространство объединится в единую большую общественную зону, на которой можно проводить мероприятия любого уровня. Она будет настоящим центром притяжения не только для жителей, но и для наших туристов. Мы уже сейчас видим огромный всплеск интереса и инвесторов, и застройщиков к подгорной части города. Понимаем, что здесь станет ещё больше интересно, ещё более экономически выгодно. Я уверен, что когда такие большие проекты появляются в городах, это дает импульс городу, всей области. Мы реализуем свои самые смелые мечты. Рядом здесь находится набережная, рядом находится река Иртыш, и, конечно, эта видовая площадка станет любимым местом для отдыха всех наших жителей региона”, – произнес Пётр Вагин.

Возведение концертного зала на 700 мест площадью 10,6 тыс. кв.м. началось в 2025 году. Объект расположится на ул. Пристанской. На текущий момент на месте выполнены работы по устройству котлована. После забики свай приступят к устройству фундамента. В планах на сентябрь выйти на возведение стен здания с тем, чтобы в 2026 году приступить к отделочным работам. Ввести объект в эксплуатацию хотят в июне 2027 года.

Спустя два года здесь горожане и гости города смогут увидеть большое современное рекреационное пространство. Справа расположиться большая Фестивальная площадь. Она будет включать большой амфитеатр, локацию для зрителей, концертную зону. С левой стороны обустроят набережную протяженностью 400 метров.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В здании сделают два надземных и один подземный этаж. Концертный зал органично впишется в ландшафт подгорной части города. В нем будут проводить балы, фестивали и банкеты. Предусмотрена сцена с устройством оркестровой ямы.

В распоряжении артистов – репетиционный зал, оперативный студийный комплекс, два класса для хореографии.

Инна Пахомова