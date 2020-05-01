Двое водителей пострадали в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двое водителей пострадали в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск первого мая. Авария произошла днем на 127 км трассы в Ярковском районе, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, 59-летний тюменец, водитель автомобиля Toyota Corolla, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль Renault под управлением 58-летнего жителя Ярковского района.

В результате столкновения оба водителя, предварительно, получили ушибы и другие повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются. Затруднений в движении по федеральной автодороге не было.

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее в пути, учитывать погодные и дорожные условия и не спешить.