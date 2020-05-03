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Победителей конкурса на лучшую научную работу назвали в аграрном университете

Общество, 14:31 03 мая 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Итоги второго этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Уральского федерального округа подвели в ГАУ Северного Зауралья. Победителей выявили в номинациях "Агрономия", "Технология переработки сельскохозяйственной продукции", "Садоводство", "Природообустройство и водопользование" (студенты); "Сельскохозяйственные науки" (аспиранты), сообщает учебное заведение.

"Разумеется, проведение конкурсного мероприятия на полностью дистанционной основе стало для всех новым и значительным опытом, который мы сможем использовать в дальнейшем - и в организации образовательного процесса, и в период приближающейся кампании по приему абитуриентов. Проведена большая работа, уже известны имена победителей и призеров - тех, кто представит Уральский федеральный округ на третьем всероссийском этапе. Значит, все задуманное удалось", - отметила доктор ветеринарных наук, доцент кафедры анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных, проректор по научной работе Лариса Глазунова.

В 2020 году, кроме основного пакета документов, участники должны были выступить с видеообращением к членам комиссии и докладом о проведенной работе.

По итогам конференции состоялось заседание членов комиссии в дистанционном формате и обсуждение работ. В числе победителей второго этапа конкурса на лучшую научную работу оказались представители ГАУ Северного Зауралья, Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т. Мальцева, Уральского государственного аграрного университета.

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# ГАУ Северного Зауралья , наука

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