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Ялуторовский народный театр стал лауреатом фестиваля театрального искусства

Общество, 08:40 12 мая 2020

artvoyag.ru/

Любительский коллектив "Народный театр" из Ялуторовска стал лауреатом III степени в номинации "Лучший спектакль для взрослых" в рамках дистанционного открытого фестиваля театрального искусства "Театр.Онлайн.Ру".

Коллектив представил видеозапись музыкального спектакля "Бабий бунт". Премьера его состоялась в декабре 2019 года. До введения ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции спектакль успели показать пять раз, в том числе на сцене Заводоуковского культурно-досугового центра. По словам режиссера Марины Злаказовой, зрителям "Бабий бунт" понравился.

В планах театра проехать с гастролями и показать "Бабий бунт" в других городах Тюменской области после снятия режима повышенной готовности. Пока коллектив работает над спектаклем к 75-летию Победы. Премьера его состоится в 2020 году.

Евгения Шевцова

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# театры , Ялуторовск

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