Жителям региона расскажут о перспективах экспортной деятельности

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Вебинар для предприятий Тюменской области "О перспективах экспортной деятельности" пройдет 13 мая на платформе ZOOM, начало в 11 часов, сообщают организаторы.

В работе вебинара примут участие: директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, руководитель Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области Андрей Карташов, руководитель Ассоциации экспортеров Тюменской области, Управляющий группы Sology Максим Доротов, директор по развитию экспортных и образовательных проектов ООО "Солоджи Эксперт" Ольга Воллерт, директор казахстанской компании Equity Trust (Республика Казахстан) Ерлан Бакенов.

Спикеры расскажут о трендах экспортной деятельности в современных условиях, опыте работы между тюменскими и казахстанскими предприятиями, а также презентуют акселерационную программу "Драйверы экспорта".

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по этой ссылке: https://leader-id.ru/event/50622 Ссылка на мероприятие будет разослана участникам накануне.

Контакты в Центре поддержки экспорта Тюменской области: руководитель Карташов Андрей Юрьевич , + 7 (3452) 534-000 доб. 1003, kartashov@iato.ru.