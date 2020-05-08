В центре Тюмени столкнулись Skoda и патрульный автомобиль
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на перекрестке ул. Советская и Свердлова в Тюмени 8 мая. Здесь столкнулись Skoda и служебный автомобиль "УАЗ".
"По предварительным данным пассажирка автомобиля Skoda 2002 года рождения получила ушиб", – сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова