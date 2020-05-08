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В центре Тюмени столкнулись Skoda и патрульный автомобиль

Происшествия, 17:33 08 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на перекрестке ул. Советская и Свердлова в Тюмени 8 мая. Здесь столкнулись Skoda и служебный автомобиль "УАЗ".

"По предварительным данным пассажирка автомобиля Skoda 2002 года рождения получила ушиб", – сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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