Тюменские волонтеры поздравят с Днем Победы почти семь тысяч ветеранов

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Около семи тысяч раз позвонят волонтеры Тюменской области, чтобы поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и участников боевых действий, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

Как рассказала ИА "Тюменская линия" начальник управления дополнительного образования и воспитания регионального департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Оксана Савинова, работу эту волонтеры начали еще 8 мая и продолжат звонить в течение всего дня 9 мая. Перед этим ребята внимательно изучили биографии героев, которых предстоит поздравить, и подготовили личное обращение.

"Отрадно, что такую инициативу волонтеров Победы поддержало все волонтерское сообщество Тюменской области. Конечно, в сегодняшних условиях мы не можем прийти в дом к каждому ветеринару, обнять его, пригласить на большие, массовые мероприятия. Но хотя бы телефонным звонком мы постараемся создать атмосферу праздника, внимания для наших ветеранов, для тех, кто таким страшным трудом, подвигом добился этой Победы", - рассказала Оксана Савинова.

Она выразила уверенность, что тюменские волонтеры донесут до ветеранов то чувство гордости, которые испытывает молодое поколение за подвиг, который совершили ветераны, за жизни, которые бы были отданы во имя Победы.

Любовь Голышева