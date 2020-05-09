Волонтеры Победы поздравляют ветеранов по телефону

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Онлайн-архив о героях войны создают тюменцы

С Днем Победы поздравляют участников Великой Отечественной войны тюменские волонтеры. В разговоре молодые активисты говорят слова благодарности тем, кто сражался за Победу.

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Дарья Терёхина лично поздравила 9 мая ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Разговаривали они с помощью видеозвонка по Viber. Сами волонтеры называют такой формат необычным, интересным, ведь ветеран может не только услышать, но и увидеть того, кто его поздравляет.

"Эмоции были нереальные, так мы еще никогда еще не общались с ветеранами. Это необычно для нас и для них в первую очередь. Михаил Андреевич был очень рад, что ему позвонили, поздравили. Я пожелала ему всего хорошего, упомянула места, где он воевал. Он благодарил за то, что я знаю о его боевом труде, где он был, что делал", - рассказала Дарья Терехина корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Михаил Андреевич Никишин, призванный в апреле 1941 года, служил на разных должностях - от завскладом до командира стрелкового отделения, был командиром танка. Воевал на Северо-Западном фронте, затем на Втором Украинском фронте, участвовал в военных действиях на Забайкальском фронте до сентября 1945 года. Михаил Андреевич прошел по Красной площади в составе Парада Победы 24 июня 1945 года.

Демобилизовался в звании полковника. Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями Жукова, "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За Победу над Японией".

Отметим, 9 мая тюменские волонтеры Победы поздравят по телефону почти 270 ветеранов – участников боевых действий и инвалидов Великой Отечественной войны, 130 из них проживают в Тюмени. Всего в Тюменской области в этой работе задействованы 70 волонтеров, 17 из них – в Тюмени.

Любовь Голышева