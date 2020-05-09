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Георгиевские ленты появились на тюменских домах в память о героях

Общество, 13:41 09 мая 2020

Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

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Крупноформатные георгиевские ленты в честь Дня Победы разместили в оживленных районах Тюмени. Символы героизма и военной доблести появились на фасадах домов рядом с набережной и в Восточном округе, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

В Тюмени ленты можно увидеть на фасадах трех жилых домов на улицах Республики, 6, Пермякова, 63 и 66. Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил, что георгиевская лента является символом воинской славы, памяти и связи поколений.

"К сожалению, сегодня мы не можем встретить День Победы так, как нам бы этого хотелось. И мне приятно, что наш дом украсили таким образом. Это создает торжественное, праздничное настроение у жильцов и у всех, кто видит наш фасад", - рассказала секретарь тюменского первичного отделения № 30 партии "Единая Россия" Эльвира Амирова.

Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Добровольцы волонтерского центра "Единой России" во всех районах Тюменской области раздают георгиевские ленты на улицах, передают их в органы власти, организациям, которые продолжают работать в период пандемии, привозят их на дом пожилым людям на самоизоляции вместе с продуктами и медикаментами. Всего волонтеры раздали уже около 190 тыс. георгиевских лент.

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# Георгиевская ленточка

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