В Тюмени возложили цветы к мемориалам "Вечный огонь" и "Память"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам "Вечный огонь" и "Память" прошли в Тюменской области в день 75-летия Великой Победы, 9 Мая.

Губернатор Александр Моор, спикер областного парламента Сергей Корепанов, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, прокурор Тюменской области Владислав Московских, глава города Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, члены регионального правительства отдали дань глубокого уважения погибшим за Родину. Честь павших героев почтили минутой молчания.

"Проходят годы, меняются поколения, но День Победы остается самым главным праздником нашего народа! Сегодня мы не можем собраться вместе и пройти по улицам в этот день. Но от этого наши чувства и единение не стали слабее, а память о священном подвиге нашей страны отзывается в каждом из нас только сильнее", – считает Александр Моор.

Из-за пандемии коронавируса и объявленного в регионе режима повышенной готовности все массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в дистанционном формате. Это различные проекты, показы спектаклей, концерты, викторины, мероприятия регионального и федерального масштаба.

В частности, в рамках акции "Поём двором" жители, не выходя из своих квартир, стоя у открытых окон или на балконах, споют песни военных лет. Еще один проект направлен на поздравление ветеранов войны и тружеников тыла. Во дворы, где они живут, приедут театрализованные представления фронтовых бригад на празднично украшенных машинах с артистами и волонтерами.

В 19 часов тюменцы с портретами своих предков – фронтовиков и тружеников тыла - подойдут к открытым окнам и выйдут на балконы, чтобы почтить их память минутой молчания. В 21 час 50 минут тюменцев приглашают присоединиться к акции "Фонарики Победы" и зажечь в окнах бытовые фонари или фонарики смартфонов.

В 22 часа в областной столице и 15 муниципалитетах региона начнется праздничный салют, который можно будет увидеть не выходя из дома.