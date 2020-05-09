Фронтовые бригады поют и читают стихи для тюменских ветеранов

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Стилизованные фронтовые бригады поздравляют тюменских ветеранов Великой Отечественной войны во дворах домов.

По словам организаторов, такой формат выбран не случайно. На фронтах во время передышек между боями выступления мобильных фронтовых бригад пользовались большой популярностью. Военные артисты пели, танцевали, играли на гармошке, поднимая дух солдат.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, всего в День Победы по городу проедут четыре фронтовых бригады. Они посетят 38 адресов - это дома, где проживают не только ветераны войны, но и труженики тыла. жители блокадного Ленинграда. Артисты исполняют песни и читают стихи.

Одним из первых поздравления получил Валерий Иванович Туриков на ул. Монтажников, 19. Празднование 75-летия Победы совпало с юбилеем ветерана - в День Победы ему исполнилось 95 лет. Валерия Ивановича поздравил губернатор региона Александр Моор по телефону, после с мини-концертом для него выступила фронтовая бригада. Также в честь ветерана активисты растянули под его окнами поздравительный плакат. Выступления юбиляр наблюдал с балкона.

Отметим, что Валерий Иванович Туриков воевал в рядах первого и третьего Украинских фронтов, прошел с боями от Киева до Карпат. Командовал отделением полковых автоматчиков, был заряжающим в танковом полку. День Победы встретил в Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов".

Также фронтовая бригада выступила для ветерана Михаила Андреевича Никишина на ул. Свердлова, 12. На фронт его призвали в апреле 1941 года, служил на разных должностях - от завскладом до командира стрелкового отделения, был командиром танка. Воевал на Северо-Западном фронте, затем на Втором Украинском фронте, участвовал в военных действиях на Забайкальском фронте до сентября 1945 года. Михаил Андреевич прошел по Красной площади в составе Парада Победы 24 июня 1945 года. Награжден орденом Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалями Жукова, "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За победу над Японией".

После войны Михаил Андреевич работал старшим преподавателем по огневой подготовке в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Поэтому к поздравлениям фронтовой бригады присоединился военный оркестр ТВВИКУ, выпускники училища и активисты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

"Выпускники ТВВИКУ продолжат ваше славное дело с чувством благодарности. Не случайно наш выпуск совпал с празднованием 75-летия Победы. Спасибо вам за беззаветную храбрость и любовь к Родине, за достойный пример молодому поколению, за воодушевление, которое мы испытываем. Вы вдохновляете нас и вселяете уверенность в наше будущее. Мы клянемся, что будем достойно продолжать ваше дело, сохранив память в своих сердцах о вашем подвиге и будем гордиться Великой Победой. Вы поистине знате цену мирного неба над нашей головой", - обратился к ветерану выпускник ТВВИКУ, лейтенант Роман Донов.

В завершение под окнами ветерана прошла знаменная группа со знаменем Победы. Подобные мини-парады продолжатся до конца дня. Также мобильные фронтовые бригады выступают в муниципалитетах.

Евгения Шевцова