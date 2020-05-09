Онлайн-архив о героях войны создают тюменцы

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

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Тюменцы активно участвуют во Всероссийском движении "Медали моего деда". Горожане акции размещают в социальных сетях истории своих дедов и прадедов, воевавших родственников, удостоенных боевых наград, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Педагог центра дополнительного образования "Контакт" Юлия Эйхлер поделилась историей своего дедушки - участника Великой Отечественной Войны Алексея Сидорчука. Она рассказала его историю побед и выложила фото медалей и орденов.

Участвует в акции и начальник отдела спорта департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич. На своей странице он выложил фото своего деда Георгия Шатрова и предоставил его награды в видеоформате.

"Мой дедушка родился 10 марта 1916 года в с. Полтавка Исилькульского района Омской области и был призван в 1941 году на фронт. Его награды: Орден Красной звезды, Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта", "За Победу над Германией", "Ветеран труда", юбилейные медали", - рассказал Сергей Борисевич.

Итогом акции станет формирование масштабного онлайн-архива с реальными историями о подвигах героев Великой Отечественной войны. Цель этого архива – передать реальные истории о мужестве наших дедов и прадедов.