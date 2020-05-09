Тюменцы исполняют любимые песни военных лет
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Жители около 90 дворов Тюмени подключились к праздничной акции "Поем дома". На своих балконах и из окон квартир горожане исполняют самые известные военные песни — "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы" и другие.
Таким образом тюменцы могут участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, не нарушая режим самоизоляции.
"В тюменские дворы приезжают солисты с оборудованием, чтобы помочь горожанам исполнить любимые песни военных лет, не выходя из дома", - рассказала специалист департамента культуры Тюмени Татьяна Ухман.
Николай Ступников