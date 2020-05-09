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Тюменцы исполняют любимые песни военных лет

Общество, 14:44 09 мая 2020

департамента культуры Тюмени | Фото: департамента культуры Тюмени

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Жители около 90 дворов Тюмени подключились к праздничной акции "Поем дома". На своих балконах и из окон квартир горожане исполняют самые известные военные песни — "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы" и другие.

Таким образом тюменцы могут участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, не нарушая режим самоизоляции.

департамента культуры Тюмени | Фото: департамента культуры Тюмени

"В тюменские дворы приезжают солисты с оборудованием, чтобы помочь горожанам исполнить любимые песни военных лет, не выходя из дома", - рассказала специалист департамента культуры Тюмени Татьяна Ухман.

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Николай Ступников

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# День Победы , песни Победы

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