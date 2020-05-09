Парад у дома ветерана: в Омутинском районе фронтовиков поздравляют концертные бригады

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Акции "Парад у дома ветерана" проходит в Омутинском 9 Мая. Выездная концертная бригада в течение дня побывает у каждого ветерана Великой Отечественной войны. Персональные поздравления они принимают от главы Омутинского района, представителей общественности.

Ветеран Анна Александровна Соколова встречала гостей - группу курсантов СГ ДПВС, представителей руководства района, сотрудников полиции, военного комиссариата. В годы Великой Отечественной войны она была связисткой, дошла до Берлина.

Парад у дома встречал из окна дома участник Великой Отечественной войны Юрий Федорович Толмачев - артиллерист, защищавший Сталинград. В честь ветерана и по случаю празднования 75-летия Победы прозвучало троекратное "Ура!" Слова поздравлений и песни военных лет глубоко тронули Юрия Федоровича. С улыбкой и одобрением он выслушал пожелание главы района Виктора Воллерта: дожить до столетнего юбилея, а на прощанье с благодарностью помахал гостям рукой.

Праздничная делегация побывала на ул. Луначарского, здесь живет Василий Ефимович Архипов. Его призвали на фронт 22 ноября 1944 года. В марте 1945 года в составе 12-й армии направили на третий Украинский фронт рядовым стрелком. Затем перебросили в Венгрию, после - в австрийский город Папен. По окончании войны молодой солдат Архипов сражался с бандеровцами. В одном из боев Василия Ефимовича ранило в голову осколком гранаты.

Участника Великой Отечественной поздравили с Днем Победы, поблагодарили за мирное небо. В завершение Василий Ефимович вместе с концертной бригадой пел под баян песни военных лет и принимал подарки.

Анжела Лебедева