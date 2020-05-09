Музыка памяти появилась на многоквартирных домах Ишима

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Музыка памяти появилась на многоквартирных домах Ишима. Строки из песен, такие как "Мне кажется порою, что солдаты", "Как-то летом на рассвете заглянул..." изобразили ишимские художники-граффисты 9 Мая.

По информации администрация города, в рамках всероссийской акции на станы домов нанесены фразы из песен, которые посвящены Дню Победы и QR-code. С помощью сотового телефона можно отсканировать QR-code, прочитать, пропеть или прослушать песню, размещенную на здании.

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Для пользователей смартфонов с операционной системой Android (андроид) ссылка для скачивания программы по считыванию QR-code здесь.

Для пользователей Iphone и смартфонов с операционной системой IOS ссылка для скачивания программы по считыванию QR-code.