Педагоги и ученики региона подключились к челленджу #мыскучаем

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Учителя и школьники из разных муниципалитетов Тюменской области выкладывают в соцсетях фотографии и видеоролики о том, как соскучились друг по другу, сообщает областной департамент образования и науки.

Челлендж начали учителя тюменской школы №40. В группе школы в соцсети "ВКонтакте" они публикуют селфи с плакатами, в которых признаются, что грустят по живому общению с учениками и коллегами, по шумным переменам, опозданиям детей на уроки, их отговоркам, по проверкам бумажных тетрадей и переменам, на которых можно услышать много слов — исключений из правил.

Школьники подхватили идею педагогов и в ответ пишут, что скучают по обедам в столовой, настоящим контрольным и самостоятельным работам, по школе и педагогам.

Учителя Щетковской школы Ярковского района отметили, что соскучились по шумным переменам, вопросам: "А можно исправить?" и "Сколько минут до звонка?". А малыши из 1 "Г" класса Нижнетавдинской школы адресовали своему учителю Екатерине Чепраге трогательное признание, сложенное из своих рисунков.