Систему борьбы с пробками на базе искусственного интеллекта внедрят в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Умная" система на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ), позволяющая избегать попадания на красный сигнал светофора и образования пробок, появится в регионах России с 2021 года, сообщает РИА Новости.

Проект "Зеленая волна" предполагает, что такая система будет собирать с автомобилей, телематических устройств и систем спутниковой навигации информацию о количестве, местонахождении и скорости передвижения автомашин. Для этого большинство автомобилей в городе должны быть оснащены технологиями связи V2X (сервисами, посредством которых автомобили взаимодействуют друг с другом, окружающей средой и инфраструктурой). А затем система будет соотносить полученную информацию с сигналами светофоров.

"Система проанализирует временной сдвиг в изменении зеленой и красной фазы светофоров. Далее автовладельцы будут получать информацию о рекомендуемой скорости, чтобы попасть в "зеленую волну". Общая рекомендация будет действительна для всех полос на дороге", - пояснил представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

"Проект проходит тестирование до сентября в Волгограде. Федеральное применение технологии начнется с 2021 года. Более 20 регионов РФ проявили интерес к внедрению проекта", - добавил собеседник агентства.

Ожидается, что система позволит сократить время проезда по дорогам в среднем до 20%.

Этот проект был также представлен Минпромторгу, Минтрансу и МВД.

"В сентябре проект в рамках платформы "Автодата" будет представлен в правительстве на межведомственной рабочей группе", - заключил Федосеев.