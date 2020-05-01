Тюменцам рекомендуют выращивать зелень на подоконнике

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Зеленый лук, салат, укроп, шпинат и другие растения могут вырастить тюменцы в ящиках на подоконнике. Об этом рассказала садовод Виктория Степанова.

"Идеален для квартиры зеленый лук, он растет быстро, очень полезен и совсем и не прихотлив. Сажать в почву можно и севок, и обычную репку. Перед посадкой луковицы можно замочить в воде и дождаться, когда они начнут прорастать. Сажать его можно каждые две недели, чтобы у вас всегда была свежая зелень", - рассказала она.

Отлично растет и укроп, семена которого перед перед посадкой желательно замочить на 20 часов в теплой воде. А после посадки следует накрыть контейнер прозрачной пленкой до появления всходов. Пленка пригодится и для рукколы, которую сажают в небольшие горшки в рыхлую почву. Лучше выбирать раннеспелые сорта этой зелени: рококо или покер, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Очень полезен для организма шпинат, его высаживают в горшки глубиной не меньше 15 см. Культуру нельзя сажать в торф, лучше взять любой другой готовый грунт. Семена надо замочить на сутки и сеять на расстоянии 5 см друг от друга, заглубляя на 1,5 см. Быстро растет кресс-салат – в течение 14 дней. Сажать его можно в любую почву, семена рассеять по поверхности и накрыть горшок пленкой, создавая парниковый эффект.

Полив для зелени не так важен, как постоянное увлажнение воздуха. Наливать воду можно раз в 2-3 дня, а вот обрызгивать водой из пульверизатора желательно до 3 раз в сутки. И не забывайте ежедневно поворачивать горшки на 180 градусов.