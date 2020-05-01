Тюменские подростки познакомятся с профессией врача в онлайн-формате

Фото Тюменской ОКБ №2 (архив) Фото Тюменской ОКБ №2 (архив)

16 ребят тюменских подростков пожелали приянть участие в образовательном проекте "Шанс.ПрофBox". В рамках бесплатной онлайн-программы врач-онколог Владимир Шидин расскажет о врачебной профессии.

В течение трех недель ребята будут слушать лекции и выполнять домашние задания, сообщает "Тюменская область сегодня". За активное работу участникам начислят "ПрофБаллы", которые можно будет обменять на призы. Те, кто не успел присоединиться к программе, могут сделать это во второй волне проекта.