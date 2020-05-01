ГИБДД призывает тюменских пешеходов быть внимательными на дорогах

Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Количество ДТП по вине пешеходов уменьшилось в Тюменской области, сообщает областная Госавтоинспекция.

Тем не менее, каждый десятый наезд на пешехода происходит из-за нарушения правил пешими участниками движения. С начала года произошло 66 таких дорожных аварий, в них погибли 8 пешеходов, 63 ранены.

В 25 случаях пешеходы переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, причем идти до него было совсем недалеко. Восемь человек ранены при переходе улиц на красный сигнал светофора, 9 пешеходов попали под колеса автомобилей, когда шли вдоль проезжей части, хотя рядом был тротуар.

Самым опасным для пешеходов является нахождение на проезжей части без цели ее перехода. Как правило, такие инциденты случаются в темное время суток с нетрезвыми людьми, чаще на загородных дорогах и заканчивается это нередко трагически. С начала года в 14 таких ДТП погибли пять пешеходов, девять ранены.

Сотрудники ГИБДД постоянно проводят профилактические мероприятия с пешими участниками дорожного движения: разъясняют и привлекают к административной ответственности. Но многое зависит от самих тюменцев, от внимания и ответственности каждого.