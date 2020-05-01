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Тюменские подростки сыграют роли в фильме про войну

Общество, 20:16 11 мая 2020

Фото: ТюмГУ

Команды центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" и продюсерского центра BAZA завершают многодневную акцию "Кастинг С" по отбору актеров-подростков в тюменский мини-сериал "Сквозь камни" и большое российское кино "Отряд С".

"Мы ведем кросскультурный проект по вовлечению столицы Западной Сибири в большой кинопроект. Это будет история про защитников Аджимушкайских каменоломен, куда в годы войны, уходя от фашистов, спустились по разным данным от 13 до 17 тысяч человек, а на поверхность вышли только семеро – к сожалению, они попали в плен", – рассказала программный директор проекта Анастасия Малахова.

Представители "Медиаполиса" за 17 дней в феврале и марте, еще до введения режима повышенной готовности, успели организовать 23 встречи с местной молодежью: 19 кастингов – в школах Тюмени, один – в загородном лагере "Алые паруса" и три – в крупных торгово-развлекательных центрах. В последние дни апреля кастинг перешел в онлайн-формат – юноши и девушки сами записывали видеовизитки и отсылали организаторам, сообщает "Тюменская область сегодня".

За все время команде пришлось отсмотреть более 3 тыс. человек, а в общий рейтинг они включили только 500.

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