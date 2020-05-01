Мастер-класс по самомассажу и артикуляционной гимнастике проведут для тюменцев онлайн

О проведении прямых онлайн-эфиров в рамках открытого клуба "Точка" сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева. Эфиры пройдут 13, 16, 18 и 21 мая.

13 мая в 10 часов начнется вебинар "Массаж и самомассаж". Сертифицированный массажист с медицинским образованием и опытом работы более шести лет, преподаватель курсов массажа в филиале Санкт-Петербургской школе красоты Владимир Межаков расскажет о роли самомассажа в повседневной жизни и в период самоизоляции и проведет мастер-класс. Возрастное ограничение 16+.

16 мая в 12 часов журналист и преподаватель искусства речи Вера Баранова проведет занятие "Искусство говорить: артикуляция и дикция", где расскажет о диафрагмальном дыхании и артикуляционной гимнастике. Возрастное ограничение 16+.

18 мая в 15 часов ведущая праздников для детей и взрослых, руководитель агентства "Праздник души" Кристина Горбунова организует вебинар "Игры и занятия для детей в домашних условиях", где поделится мнением о том, чем занять ребенка без особого реквизита и расскажет о занятиях для детей в онлайн-лагере "Продленка". Возрастное ограничение 16+.

21 мая в 14 часов Вита Неделько проведет занятие "Нейропсихология для всех". Возрастное ограничение 16+.

Вопросы можно задать в группе Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева ВКонтакте или обратиться на электронную почту: osp-tmn@mail.ru.