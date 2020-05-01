Тюменские полицейские задержали двух мужчин за продажу несуществующих стройматериалов

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Двоих мужчин, подозреваемых в совершении ряда мошенничеств, задержали в Тюменском районе, сообщает областное управления МВД России.

Задержанные размещали в интернете информацию о продаже стройматериалов по выгодной цене. Фактически, продукции у мужчин в наличии не было. У потенциального покупателя мошенники просили частичную оплату за товар. Суммы варьировались от 4 до 30 тыс. рублей. Получив деньги, злоумышленники на связь больше не выходили.

Установлена причастность задержанных к совершению семи аналогичным преступлениям в Тобольске. Общая сумма ущерба составила более 80 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.