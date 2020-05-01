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Метис питбультерьера ищет хозяина с активным образом жизни

Общество, 20:16 12 мая 2020

официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Собака по кличке Плие ищет хозяина. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Плие - метис питбультерьера. По словам кураторов, это очень активная и быстрая собака. Любит долгие прогулки, вылазки на природу. Не признает соседства с другими собаками, к кошкам нейтральна.

В фонде Плие с 2014 года. Хозяева бросили ее привязанной на даче на Червишевском тракте. Собака стерилизована, привита и чипирована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 1000 рублей. Контакт для будущих хозяев - Мария.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Помочь фонду или выбрать питомца можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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