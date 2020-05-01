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Алексей Райдер: экзамены в школах региона пройдут по графику

Общество, 11:44 13 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единый государственный экзамен для выпускников 11 классов и основной государственный экзамен для выпускников 9 классов пройдет в обычные сроки.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

"На первый план выходит итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов. На сегодняшний день никаких изменений в графике проведения ОГЭ и ЕГЭ на федеральном уровне не планируется", - сообщил заместитель губернатора.

Учебный год в 9, 10 и 11 классах завершится 29 мая. Подготовка к выпускным экзаменам в школах региона продолжается.

"В 9 классах экзамены начнутся 9 июня, в 11 классах - 8 июня. Календарь выпускных экзаменов в 11 классах доступен, все выпускники этой информацией владеют. Если будут какие-то решения по переносу сроков, мы официально об этом сообщим", - отметил Алексей Райдер.

Евгений Бабенко

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# Алексей Райдер , экзамены

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