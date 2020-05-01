Сервис на оформление выплаты на детей в 10 тысяч рублей запущен

| Фото: Минкомсвязь России | Фото: Минкомсвязь России

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Россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, сообщает Минкомсвязь России.

Услуга запущена в кратчайшие сроки. Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года.

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.