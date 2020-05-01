Эдуард Омаров: новые меры поддержки помогут предприятиям сохранить свои позиции

Фото: duma72.ru Фото: duma72.ru

Меры господдержки бизнеса, принимаемые в период действия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, помогут предприятиям эффективно выстроить работу в новых экономических условиях. Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы, предприниматель Эдуард Омаров.

Президент России утвердил новые меры поддержки бизнеса в ситуации кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Речь идет о зарплатных кредитах пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства.

Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – половина суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

По словам регионального координатора партпроекта "Единая Россия" "Локомотивы роста" Эдуарда Омарова, президент подтверждает приверженность принципу – смысл государственной помощи бизнесу заключается в сохранении занятости населения и заработных плат.

"Новые меры господдержки помогут предприятиям эффективно выстроить работу в сложных экономических условиях, простимулируют их на сохранение своих позиций и выработку новых путей развития бизнеса", - отметил Эдуард Омаров.

Напомним, Эдуард Омаров входит в состав оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса. Он также организовал работу регионального оперативного штаба по поддержке предпринимателей.