Ольга Кузнечевских: в тюменских детсадах и школах нет очагов COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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В школах и детсадах региона очагов коронавирусной инфекции нет. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, отвечая на вопросы, поступившие от тюменских СМИ и пользователей соцсетей.

"Школы закрыты с момента объявления режима повышенной готовности. Дежурные группы в детсадах на очень жестком контроле", - подчеркнула заместитель губернатора.

Очаг коронавирусной инфекции выявлен в железнодорожной поликлинике в Тюмени, рассказала Ольга Кузнечевских. Там заразились семь медицинских работников. На карантин сегодня закрыто только то отделение, где работали заразившиеся.

В Тюменской областной клинической больнице № 2 четыре сотрудника из числа заразившихся COVID-19 не только выздоровели, но и уже приступили к работе. Еще трое продолжают лечиться и находятся в удовлетворительном состоянии.

"В детском психоневрологическом доме-интернате в Успенке среди сотрудников и детей больных нет. Учреждение, как и другие заведения подобного рода, с середины апреля находится на карантине. Один из работников интерната действительно болеет коронавирусом, но он заразился в отпуске и к работе не приступал. Сейчас он находится на карантине", - отметила Ольга Кузнечевских.

Заместитель губернатора рассказала, что группа студентов-выпускников Тюменской медицинского университета изъявила готовность пойти работать в госпитали, где лечатся пациенты с COVID-19.

"Мы очень благодарны этим ребятам. Но принцип кадровой подготовки медиков в нашем регионе таков, что первоначально мы предлагаем выпускникам поработать в поликлиническом звене. Сегодня при необходимости мы обязательно воспользуемся инициативой выпускников. Но пока они лечат обычных больных", - сообщила Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко