Ольга Кузнечевских: маска может спасти вашу жизнь и здоровье

Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

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Обязательный масочный режим вводится в Тюменской области с 14 мая по решению регионального оперативного штаба для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Соответствующее распоряжение областного правительства подписал губернатор Александр Моор. В целом режим повышенной готовности продлевается до 31 мая включительно", - напомнила Ольга Кузнечевских.

Маски необходимо надевать в торговых точках и других местах, где может находиться несколько человек, а также в общественном транспорте, отметила заместитель губернатора.

"В таких местах есть вероятность заразиться коронавирусной инфекцией от тех людей, которые могут болеть без симптомов и быть переносчиками COVID-19, не подозревая об этом. У более чем 50 процентов процентов зараженных заболевание протекает без симптомов. Это очень опасная тенденция. Ношение маски может спасти вашу жизнь и здоровье", - обратилась к жителям региона Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко