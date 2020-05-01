Ольга Ройтблат: поддержка семей с детьми - правильная и своевременная мера

| Фото: togirro.ru | Фото: togirro.ru

Далее в сюжете Ольга Кузнечевских: в тюменских детсадах и школах нет очагов COVID-19

Инициативы по поддержке семей с детьми, обозначенные президентом страны Владимиром Путиным, - меры своевременные и очень нужные.

Такое мнение высказала в интервью обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблат.

Напомним, в обращении 11 мая глава государства ввел безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребенка от трех до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тыс. рублей. Семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей. Дети от трех до семи лет из малообеспеченных семей - по ½ прожиточного минимума разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 тыс. рублей на ребенка и по 3 тыс. в месяц на каждого несовершеннолетнего, чьи родители потеряли работу с апреля по июнь 2020 года. Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка. Отметим, что эти меры не отменяют, а дополняют введенные ранее.

"Для семей с детьми каждый рубль имеет ценность. Надо сказать, что президент всегда уделял особое внимание их поддержке. Например, я видела продуктовые наборы, которые выдали школьникам в прошлые месяцы - это очень хорошая помощь. Сейчас, когда большую часть времени дети проводят дома, аппетит у всех хороший, и родителям приходится постоянно пополнять холодильник, такая поддержка приходится очень кстати", - отметила Ольга Ройтблат.

Говоря о школьном питании, она выразила надежду, что этот вопрос еще поднимут на государственном уровне.

"Мне бы вообще хотелось, чтобы школьное питание было для всех бесплатным. Нельзя разграничивать детей, когда они сидят за одним столом: этот из малообеспеченной семьи, а этот нет. Озвученные президентом меры - очень важный шаг в поддержке россиян с детьми. Думаю, что принятые решения - не окончательные, за ними последуют новые", - заключила Ольга Ройтблат.

Отметим, что поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 млн российских детей.

Евгения Шевцова