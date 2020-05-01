Многоразовые медицинские маски выдадут социально незащищенным тюменцам

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Для получения бесплатной многоразовой медицинской маски тюменцы, принадлежащие к льготным категориям населения, должны обратиться на горячие линии регионального или муниципальных оперативных штабов по профилактике распространения COVID-19.

Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По поручению главы региона Александра Моора бесплатные маски смогут получить одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды, малоимущие пенсионеры.

"В Тюменской области одиноких пожилых людей более 11 тысяч человек, одиноких инвалидов - 4 тысячи 900 человек, малоимущих пенсионеров - 5 тысяч 650 человек. Все эти люди числятся в банке данных областного департамента социального развития, они всегда находятся под защитой государства", - отметила заместитель главы региона.

Кроме того, губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение поддержать малоимущие семьи с детьми - это 96,5 тысячи человек. Все эти категории граждан также могут обратиться на горячую линию областного оперативного штаба или на горячие линии в своих муниципальных образованиях и сообщить о том, что им необходимы маски.

"Маски будут выдаваться многоразовые с памятками о правилах обращения с ними и стерилизации", - рассказала Ольга Кузнечевских.

Телефон регионального оперативного штаба - 8-800-234-35-22.

Евгений Бабенко