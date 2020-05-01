Господдержка для бизнеса помогает предпринимателям не растеряться, уверен Артем Андросов

| Фото: официальная группа "Опоры России" во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа "Опоры России" во "ВКонтакте"

Далее в сюжете Пять способов профилактики коронавируса назвали в Минздраве

Новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные президентом страны Владимиром Путиным, дают понимание, куда и как двигаться предпринимателям в сложившейся экономической ситуации.

Такое мнение высказал председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", член высшего совета партии "Единая Россия" Артем Андросов.

"Конечно, это своевременная помощь, она направлена на текущее поддержание жизни. В условиях, когда многие предприниматели пребывают в неопределенности, когда страшно взять на себя обязательства, особенно кредитные, когда непонятно: продолжать работать или нет, такие меры дают некоторую определенность - есть на что ориентироваться", - отметил он.

Отдельно он выделил поддержку самозанятых граждан. Напомним, по указу президента они получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда. Как подчеркнул Владимир Путин, эти люди поверили государству и его гарантиям работать защищенно и цивилизованно, поэтому их стремление нужно поддержать и поощрить. По словам Артема Андросова, такая поддержка придется кстати - среди молодых тюменских предпринимателей очень многие имеют статус самозанятых.

Он также подчеркнул, что это только часть огромной работы по восстановлению экономики, сохранению покупательской способности россиян и поддержанию спроса на многие товары и услуги. Одно дело помочь предпринимателю сохранить дело, другое - дать возможность гражданам пользоваться тем, что он предлагает.

"Пока мы не знаем, когда и как полностью выйдем из ситуации с коронавирусом. Главная задача - восстановить экономику. Поэтому очень важно, что президент обозначил необходимость разработать конкретные планы до 1 июня. В целом видно, что о проблемах предпринимателей знают и думают, чем помочь", - пояснил Артем Андросов.

Евгения Шевцова