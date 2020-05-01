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Пять способов профилактики коронавируса назвали в Минздраве

Общество, 17:50 12 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции назвала директор национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева в интервью на сайте ведомства.

Во-первых, нужно ограничить контакты с лицами, имеющими симптомы ОРВИ или других инфекционных заболеваний. Людям старшего возраста врач посоветовала оставаться дома.

Доктор пояснила, что последствием долгосрочной изоляции дома может стать появление избыточного веса, что, в свою очередь, может повлечь за собой проблемы со здоровьем. Чтобы избежать ожирения, она рекомендовала соблюдать режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться и пить много воды.

"Нельзя забывать и о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным", — подчеркнула Наталья Мокрышева.

Кроме того, эндокриноглог отметила, что людям с хроническими болезнями важно поддерживать связь с лечащим врачом и пока лучше дистанционно.

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# коронавирус , Минздрав России , ожирение , профилактика

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