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Тюменские многодетные семьи рады помощи от Владимира Путина

Общество, 16:40 12 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Решение президента России Владимира Путина об оказании финансовой помощи всем семьям с детьми в период ограничительных мер, введенных для предупреждения распространения COVID-19 - очень своевременный и нужный шаг. Такое мнение высказал в беседе с обозревателем информационного агентства "Тюменская линия" многодетный отец из Упоровского района Аскар Галиаскаров.

"Во время самоизоляции и школьного карантина мы, конечно, стали тратить больше денег из семейного бюджета на достойное содержание и воспитание детей, которые теперь целыми днями дома. Увеличились расходы на продукты. Детям, которые учатся дистанционно, нужно покупать материалы для занятий и творчества. Очень приятно, что нас не оставили без внимания. Спасибо нашему президенту", - отметил отец четверых ребятишек.

Президентская поддержка для семьи Галиаскаровых особенно значима в связи с тем, что она выплачивает ипотечный кредит.

Расходы на содержание детей сегодня, действительно, выросли, подтвердила многодетная мать из Тюмени Сауле Кужатова.

"У нас шестеро детей, а работает в семье только мой муж. К тому же, недавно одному из сыновей понадобилась хирургическая операция. Поэтому мы очень обрадовались решению Владимира Путина о выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Это очень большая помощь", - рассказала многодетная мать.

Евгений Бабенко

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# Владимир Путин , коронавирус , многодетные семьи , социальная поддержка

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