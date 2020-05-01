Тюменские студенты-медики помогают врачам в борьбе с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 250 студентов Тюменского медицинского колледжа отмечают Всемирный день медицинской сестры на боевом посту.

Об этом рассказала директор учебного заведения Марина Макарова. По ее словам, студенты помогают врачам поликлиник в период распространения коронавирусной инфекции.

"В свой профессиональный праздник наши студенты-старшекурсники находятся в моногоспиталях и поликлиниках. Работая младшими медицинскими сестрами, им приходится убирать всю инфекцию, которая может быть на костюмах и бахилах. Но мы были уверены, что наши студенты не испугаются и придут на помощь", - отметила Марина Макарова.

Как добавила директор медицинского колледжа, большая работа перед выходом студентов на работу была проведена с родителями.

"Не все родители хотели отпускать детей. Приходилось объяснять, что в такое сложное время, медики должны быть на передовой. Так они поймут что такое медицина, ответственность, научатся протягивать руку помощи", - подчеркнула Марина Макарова.

2020 год Всемирная организация здравоохранения объявила годом медицинской сестры и акушерки. 12 мая в Тюменском медицинском колледже намечались большие празднования. Но сейчас все поздравления проходят в дистанционной форме в социальных сетях.